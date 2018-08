Angriff mit Rohrzange

Ludwigshafen.Eine 58 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Rheingönheim von einem Unbekannten attackiert worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, befand sich die Frau auf dem Nachhauseweg in Richtung Altrip, als sich ihr im Bereich des Kiefschen Weihers auf der Großwiesenstraße von hinten eine männliche Person auf einem Rad näherte. Unvermittelt schlug der Täter der Altriperin mit einer rund 30 Zentimeter langen Rohrzange zweimal auf den Kopf. Der Fahrradhelm der Frau verhinderte glücklicherweise schwerere Verletzungen, so dass sie lediglich Kopfschmerzen davontrug. Der Helm allerdings wies massive Risse auf. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können. Dieser soll rund 20 Jahre alt und schlank sein. Seine Hautfarbe ist laut Polizei „hellbraun“, sein Haar schwarz. Er trug eine neongelbe Stofftasche auf dem Rücken. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018