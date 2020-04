Angriff mit Schlagstock

Ludwigshafen.Diverse Schwellungen hat ein 19-Jähriger bei einem Vorfall am Danziger Platz in Ludwigshafen erlitten. Die Polizei teilte mit, dass er am Donnerstagabend einem 17-jährigen Bekannten zu Hilfe kommen wollte, der vor zwei Männern davonrannte. Der 17-Jährige konnte fliehen. Daraufhin griffen die Täter aber den 19-Jährigen mit einem Schlagstock an und entrissen ihm zwei Weinflaschen.

Der Polizei gelang es, die beiden Männer ausfindig zu machen. Als ihnen ein Fluchtversuch misslang, verhielten sie sich aggressiv. Die Beamten fanden bei ihnen nicht nur den Schlagstock. Sie konnten auch feststellen, dass die Täter bei der Verfolgung versucht hatten, sich von Betäubungsmitteln zu trennen, die sie bei sich trugen.

Die jungen Männer kamen in Polizeigewahrsam. Sie müssen sich auf Anzeigen wegen Raubes und Drogenbesitzes einstellen. fab

Samstag, 11.04.2020