Angriff mit Schlagstock

Ludwigshafen.Zwei 19-Jährige sind in der Mundenheimer Straße von drei bewaffneten Unbekannten ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Jugendlichen am Sonntag gegen 20 Uhr zu Fuß unterwegs, als die Täter sie unvermittelt festhielten und mit einem Messer bedrohten. Einer aus dem Trio schlug einem der 19-Jährigen mit einem Schlagstock auf den Hinterkopf, wobei dieser verletzt wurde. Die Unbekannten verlangten nach den Wertsachen der Opfer, die sie ihnen auch aushändigten. Danach flüchteten die Täter.

Die drei Angreifer sollen alle im Alter zwischen 18 und 25 Jahren und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Alle haben eine schlanke Statur. Während zwei Männer dunkel bekleidet waren, trug der dritte eine lilafarbene Winterjacke und eine helle Baseball-Kappe. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-27 73 entgegen. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.02.2021