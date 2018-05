Angriff mit Stöcken

Anzeige

Ludwigshafen.Schlagstöcke und eine Schreckschusspistole sind bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Gartenstadt zum Einsatz gekommen. Laut Polizeibericht vom Wochenende wurde der Vorfall in der Nacht auf Samstag gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sei die Gruppe der drei Hauptverdächtigen bereits weggerannt. Sie hatte dabei auch einen geparkten Wagen beschädigt. Die Polizisten konnten nicht mehr feststellen, wer die Täter waren. Einer der Geschädigten aus der Gegner-Gruppe erlitt eine Platzwunde am Kopf, er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0621/963 21 22 zu melden. fab