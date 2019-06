Angst vor den inneren Dämonen

Ludwigshafen.Ein seltenes Theaterstück des polnischen Autors Witold Gombrowicz ist in einer Adaption auf der Bühne des Geschwister-Scholl-Gymnasiums gezeigt worden. „Yvonne, die Burgunderprinzessin” von 1935 ist eine Groteske, bitter und abgründig angelegt, mit Slapstick-Szenen und witzigen Dialogen immer wieder entspannend-lustig dargestellt. Die Aufführungen hat die ambitionierte Oberstufen-Theater-AG um die Lehrer Roland Gresch und Daniel Teufel erarbeitet.

Ausbrechen aus goldenem Käfig

In einem absolutistischen Königreich ist das höfische Leben erstarrt in Überdruss und Formalismus. Der junge Philipp (Jannis Grüning) führt ein Jetset-Leben, in dem ihm alles möglich ist. Als Single und Kronprinz steht ihm praktisch alles zur freien Verfügung – inklusive Frauen. Doch die Jagd nach amourösen Abenteuern hat seinen Reiz verloren. Er sucht nach dem Anderen, will ausbrechen aus dem goldenen Käfig.

Einen Ausweg glaubt er in der zufälligen Begegnung mit Yvonne zu finden (Ann-Katrin Schmitt), die allem entgegensteht, wofür das höfische Leben steht: Unansehnlich, schweigsam, stoisch, regungslos. Kurzentschlossen verlobt sich der Prinz mit ihr. Warum, das weiß niemand so recht. Weder das Königspaar (Anna Maria Wagner und Julian Borne), noch die Hofschranzen, noch Philipp selbst. Vergeblich ist man bemüht, sie ins höfische Leben zu integrieren.

Die bis auf wenige geschrieene Worte stumme Yvonne bringt ohne eigenes Zutun schließlich alle gegen sich auf, bis hin zu einem arrangierten tödlichen Unfall, dank dessen sich die Königsfamilie und der Hofstaat wieder dankbar in ihre alte Lethargie und Verkrustung fallen lassen können.

Durch ihre Regungslosigkeit wird Yvonne zur Projektionsfläche der anderen. Wie in einer therapeutischen Sitzung öffnen sich Gedanken, Erinnerungen, Abgründe. Der Prinz fürchtet, er sei nun in ihr, weil er denkt, sie liebe ihn und er – und seine kurzerhand neue Verlobte Isa aus dem Hofstaat – müssten wieder aus Yvonne heraus, damit er sie hinter sich lassen könne. Sein Vater König Ignaz fühlt sich durch Yvonne an eine junge Frau erinnert, die er gemeinsam mit seinem Kammerherr (Ian Steiner) in seiner Jugend missbraucht und ermordet hatte.

Königin Margarethe, die sich als Dichterin fühlt, aber nur Kitsch verfasst, erkennt in Yvonne ihre eigene mangelnde Ausdrucksfähigkeit. Der Spiegel, den die Schweigsame der Königsfamilie angeblich vorhält, muss weg – Yvonne muss sterben. Sie erstickt beim Verlobungsmahl an den Gräten einer Karausche, wie vom Kammerherr vorgeschlagen und von allen erhofft. Der Theater-AG ist eine überzeugende Darstellung des Stücks gelungen. sdm

