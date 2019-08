Angst vor der „Katze im Sack“

Ludwigshafen.„Wir sind nicht wirklich wegen der Autos hergekommen“, sagt eine Mitarbeiterin eines lokalen Abschleppunternehmens, „wir wollten nur ein bisschen Quatschen“. Sie drückt damit aus, was viele andere denken: An den 40 Fahrzeugen, die der Bereich Straßenverkehr der Stadt Ludwigshafen versteigerte, bestand kaum ernsthaftes Interesse. „Warum auch?“, sagt ein Mann, der nicht namentlich genannt werden möchte: „Wir kaufen ja die Katze im Sack. Wir wissen nicht, wie viel Kilometer der Wagen drauf hat, wir wissen nicht, wie gut der Motor noch ist, gar nichts wissen wir über das Auto.“

Auf dem Gelände des Bereichs Straßenverkehr in der Achtmorgenstraße sowie auf dem Parkplatz der Badestelle Große Blies landen die Autos, die schon damals, als die Wagen noch fuhren, keiner mehr haben wollte. Die vom Halter auf der Straße zurückgelassen und dann irgendwann abgeschleppt wurden.

„Hinter jedem Fahrzeug steckt eine Geschichte“, sagt ein anderer Besucher. Er hat viel mit Autos zu tun, „heute ist nichts wirklich Interessantes dabei.“ Damit meint er die Möglichkeit, an ein günstiges Auto zu kommen. Für 95 Euro ist das billigste zu haben. Ohne Papiere und ohne Zündschlüssel, wie es auf dem Zettel am Wagen heißt. Alle Daten zu Motorleistung und Treibstoff sind geschätzt. „Fahrbereit? Ich weiß es nicht, vielleicht noch zum Ausschlachten.“ Aber auch dafür ist für ihn heute nichts dabei.

Rätselhafte Geschichten

„Es geht mir schon nahe“, sagt der Mann beim Rundgang. An einem Wagen liegt noch die Parkscheibe im Auto, eingestellt auf 8.30 Uhr. „Der hat den Wagen irgendwo in Ludwigshafen geparkt. Er wollte schätzungsweise wieder kommen. Sonst hätte er keine Parkscheibe eingelegt.“ Was mit dem Halter passierte, ist für den Interessenten rätselhaft: „Man gibt doch nicht einfach so sein Fahrzeug auf?“ Im heruntergekommen Wagen Nummer 15 liegen noch Pfandflaschen, „das ist wohl noch der einzige Wert des Fahrzeuges“.

Ein Leihanhänger eines Baumarktes ist zu haben, ebenso ein blauer Audi A4 mit zerstörten Reifen. Position Nummer 8 ist ein roter Alfa Romeo, die Kilometerleistung ist nicht bekannt. Papiere und Fahrzeugschlüssel gibt es nicht. Aber was es zu dem Fahrzeug dazu gibt, ist ein USB-Handy-Ladekabel und ein Aufladeadapter im Zigarettenanzünder, soviel ist durch das Fenster zu erkennen. Auf der Rückbank befindet sich noch ein Kindersitz, darauf ein Packung Kinderschokolade. dle

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019