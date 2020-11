Anita Hauck bewirbt sich

Ludwigshafen.Als unabhängige Bewerberin will Anita Hauck (Bild) bei der Ortsvorsteherwahl in der Nördlichen Innenstadt kandidieren. Die 24-jährige Studentin und Immobilienverwalterin im elterlichen Betrieb ist Mitglied im Ortsbeirat. Im Mai war sie aus der SPD-Fraktion wegen Differenzen über die Zusammenarbeit im Ortsbeirat ausgetreten. Die frühere „Miss LU“ ist Mitglied in vielen Vereinen des Stadtteils sowie im Gewerbeverein Hemshof, dessen Vorsitzender ihr Vater Andreas Hauck ist. ott (Bild: Hauck)

