Anke Simon erneut vereidigt

Ludwigshafen.„Bunter“ sei der Ortsbeirat geworden, stellte Anke Simon (SPD) gleich zu Beginn der konstituierenden Sitzung fest. Die wiedergewählte Mundenheimer Ortsvorsteherin begrüßte mit Hans-Peter Berg und Sebastian Hochwarth zwei neue Mitglieder im Rat. Damit sind in der kommenden Amtsperiode auch FWG und Piraten vertreten. „Als Ortsbeirat sind Sie Mittler zwischen Bürger und Verwaltung“, gab Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) den zehn anwesenden von insgesamt elf Ortsbeiräten mit auf den Weg. Erstrebenswert sei es, Lösungen über Parteigrenzen hinweg zu finden – und damit der vielzitierten Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Während es in manchen Kommunen mittlerweile kaum mehr möglich sei, die „Listen vollzubekommen“, sei das politische Engagement in Mundenheim nach wie vor beachtlich.

Beinahe schon Routine

Als Jutta Steinruck die Ortsvorsteherin offiziell in ihr Amt einführte, war dies für Anke Simon beinahe schon Routine: Bereits seit 2004 steht die 56-jährige Sozialdemokratin dem Ortsbezirk Mundenheim vor. Bei der diesjährigen Wahl hatte sich die gebürtige Frankenthalerin und gelernte Bankkauffrau gleich in der ersten Runde durchsetzen können. Die erfahrene Politikerin, die seit 2011 dem rheinland-pfälzischen Landtag angehört und dort in vier Ausschüssen tätig ist, hat in Mundenheim einiges auf dem Schirm: Besonders am Herzen liegt ihr das Thema „bezahlbarer Wohnraum“. Hier bestehe zweifellos Handlungsbedarf. Aufgrund der steigenden Kinderzahl im Bezirk müssten zudem mehr Kita-Plätze geschaffen werden.

Dass beim evangelischen Kindergarten ein weiteres Gebäude entstehe, sei ein guter Anfang. Auch setzt sich Anke Simon für den Ausbau der Straßenbahnlinien ein – was allerdings mit dem Konzept für die Hochstraßen zusammenhänge, wie die neue und alte Ortsvorsteherin klarstellt. Sauberkeit und Sicherheit im Stadtteil möchte sie weiter im Auge behalten. Darüber hinaus sei damit zu rechnen, dass große gesellschaftliche Themen wie Digitalisierung und Klimawandel auch auf die lokale Ebene durchschlagen könnten.

Neben den neu hinzugekommenen Vertretern von FWG und Piraten entfallen im „bunten“ Mundenheimer Ortsbeirat künftig vier Sitze auf die SPD, drei auf die CDU sowie je einer auf FDP und Grüne. Als Stellvertretende Ortsvorsteher wurden Holger Scharff (SPD) und Kathrin Lamm (Grüne) gewählt.

