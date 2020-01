Anlaufstelle ab Montag

Ludwigshafen.Die Stadt richtet ab Montag, 20. Januar, eine Anlaufstelle für Anwohner und Gewerbetreibende wegen der Baustelle an der Hochstraße Süd ein. Lukom-Mitarbeiter Dieter Jung (Bild) ist Ansprechpartner vor Ort und in der Tourist-Information am Berliner Platz anzutreffen. Der 53-Jährige, der bislang für das Unterhalt-Management der Bürgerhäuser zuständig war, ist auch unter der Telefonnummer 01520/92 72 145 und per E-Mail unter jung@lukom.com erreichbar. Die Anlaufstelle hat folgende Öffnungszeiten: montags von 14 bis 17 Uhr, dienstags von 14 bis 17 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr.

Am Montag will auch das Abrissunternehmen Moß aus Lingen mit der Baustelleneinrichtung für den Abriss der Hochstraße beginnen und einen ersten Baucontainer aufstellen. Die Dammstraße wird für die nächsten Monate gesperrt. Ab Mitte Februar soll die einsturzgefährdete Brücke abgebrochen werden – zunächst im Bereich der Mundenheimer Straße. Anfang Mai werden laut Stadtverwaltung die Einschränkungen im Straßenbahnverkehr aufgehoben. Ende Juni soll der Abriss beendet sein. ott (Bild: Stadtverwaltung)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020