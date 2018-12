Anlaufstelle für viele Sorgen

Ludwigshafen.Manche sind verzweifelt, haben Schulden oder wegen Krankheit ihren Arbeitsplatz verloren, andere sind einsam und wollen sich „nur“ mit jemandem unterhalten. Aus ganz unterschiedlichen Beweggründen suchen die Besucher die katholischen Passantenseelsorge in der Passage zum S-Bahnhof-Mitte auf. Weil insgesamt aber deutlich weniger kommen als früher, gibt die Bistum Speyer die Einrichtung – wie berichtet – zum 23. Januar auf. Die gute Nachricht: „Wir führen das Angebot mit einem veränderten Konzept im Bereich der St.Ludwig-Kirche weiter“, kündigt Thomas Kiefer, Abteilungsleiter im Bischöflichen Ordinariat, auf „MM“-Nachfrage an.

Sitzecke und Anliegenbuch

Dies ist aber nur möglich, weil sich eine Gruppe von zehn Mitarbeitern ehrenamtlich auch am neuen Standort einbringt. „Wir haben uns seit Mai sechsmal getroffen und Einzelheiten besprochen“, berichtet Brigitte Deiters, die seit Jahren zu diesem Kreis gehört.

Im abgetrennten Vorraum zum Gotteshaus von St. Ludwig wird eine Sitzecke für Gespräche eingerichtet. Getränke für die Besucher stehen bereit. „Wir wollen damit im März starten“, sagt Deiters. In der Anfangszeit ist die Passantenseelsorge voraussichtlich einmal pro Woche geöffnet – vermutlich am Freitagnachmittag. Dieser Tag bietet sich deswegen an, weil die Kirche wegen des abendlichen Gottesdienstes dann eh geheizt wird.

Auch inhaltlich wollen Deiters und ihre Mitstreiterinnen für Kontinuität sorgen. „Ein Anliegenbuch werden wir dort wieder auslegen.“ Zudem werde die Aktion „Sie bitten – wir beten“ weitergeführt.

Generell möchte das Bistum mit dem Passantenpastoral bei St. Ludwig die katholische Stadtkirche wieder mehr in den Blick rücken. Gleichwohl soll die Passantenseelsorge zu einem späteren Zeitpunkt auch an anderen Orten im Stadtgebiet angeboten werden, kündigt Kiefer an. Nach bisherigen Überlegungen sind beispielsweise auch Anlaufstellen in einem Krankenhaus oder in einer Kapelle denkbar.

Die 2003 eröffnete Passantenseelsorge in der Passage zum Walzmühle-Center war in den vergangenen Jahren immer weniger besucht worden. Als Grund vermutet Kiefer die Schließung vieler Geschäfte im nahegelegenen Einkaufszentrum. Nach der Wegfall des Real-Marktes habe sich die Zahl der Besucher gegenüber früheren Jahren halbiert.

Gespräche mit der Deutschen Bahn, wie man etwa mit Wegweisern stärker auf den Lichtpunkt hinweisen könnte, seien erfolglos geblieben. Auch der verantwortliche Seelsorger, Joachim Lauer, hatte die Situation als unbefriedigend bezeichnet. „Die Frequenz hat deutlich abgenommen“, bestätigt Deiters.

In den vergangenen Monaten schaute sich die katholische Kirche nach einem anderen Standort in der Innenstadt für den Lichtpunkt um. Diese Suche blieb jedoch erfolglos, weil die Miete laut Kiefer viel zu teuer gewesen wäre. Zum Vergleich: Für die Einrichtung am S-Bahnhof gibt das Bistum jährlich rund 22 000 Euro an Miet- und Sachkosten aus, zudem finanziert es dafür eine halbe Personalstelle.

„Ein Lichtpunkt im Alltag“

Gleichwohl waren sich die Verantwortlichen darüber einig, das Angebot in anderer Form weitergeführt werden sollte. „Wir erleben immer wieder, dass eine kurze Auszeit vom Alltag oder das Gespräch tatsächlich zum Lichtpunkt für Menschen wurde“, sagte Lauer.

Zugleich haben die Mitarbeiter in den vergangenen Jahren einen steigenden Anteil von Personen festgestellt, die konkrete Probleme belasten. Dazu zählen etwa Arbeitslosigkeit, Sucht oder Verschuldung. In diesen Fällen übernehmen die Mitarbeiter im Lichtpunkt eine wichtige Mittlerfunktion. Sie verweisen auch mit Broschüren auf professionelle Beratungsstellen. Deiters: „Ludwigshafen braucht ein solches Angebot, bei dem die Kirche direkt vor Ort bei den Menschen ist.“

