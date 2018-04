Anlieger beklagen Spielplatz-Situation

Anzeige

Ludwigshafen.Der Zustand vieler Spielplätze in der Nördlichen Innenstadt ist schlecht. Das zeigte sich einmal mehr bei der Einwohnerfragestunde in der Sitzung des Ortsbeirats. „Das Haus der Medienbildung im Hemshof würde gerne die Patenschaft für den Spielplatz Mottstraße/Kanalstraße übernehmen“, erklärte Steffen Giesinger. Seitdem das Klettergerüst entfernt wurde, werde der Ort nicht mehr als Spielplatz wahrgenommen, bemängelt er. „Dort ist es schmutzig, außerdem werden Drogen konsumiert.“ Das Gelände gehöre der GAG, die allerdings keine Patenschaften für Spielplätze vergebe. Trotzdem wünsche sich die Einrichtung, in der viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird, eine Verbesserung der Situation.

Antrag auf Tafel-Sanierung

Die Ortsbeiratsmitglieder begrüßten den Vorschlag. Sie wünschen sich für Ludwigshafen eine Mängelmelder-App für das Smartphone. Telefonisch geht das in Rheinland-Pfalz bereits über die einheitliche Behördenrufnummer 115.

Die SPD hatte einen Antrag auf Sanierung der Tafel in der Bayreuther Straße gestellt. Heizung, Isolierung und Sanitärbereich sollen erneuert sowie alte Kühlgeräte ausgetauscht werden. Bei einer Begehung wurden die Mängel festgestellt.