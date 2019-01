Anmeldetermin am 5. Februar

Ludwigshafen.Sogenannte Kann-Kinder können am Dienstag, 5. Februar, in den jeweiligen Schulen angemeldet werden. Gemeint sind Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, aber im Schuljahr 2019/20 dennoch schon eine Grund- oder Förderschule besuchen sollen. Diese Mädchen und Jungen können auf Antrag ihrer Eltern an den Bildungseinrichtungen angenommen werden, wenn aufgrund ihrer Entwicklung zu erwarten ist, dass sie erfolgreich am Unterricht teilnehmen können. Die Entscheidung trifft die Schulleitung in Absprache mit dem Schularzt. Bei der Vorstellung in der Schule werden die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie eine Bescheinigung des Kindergartens über den Kindergartenbesuch benötigt. Mehr Infos im Internet unter www.ludwigshafen.de oder telefonisch unter 0621/504-24 83. jei

