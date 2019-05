Anmeldung auch online

Ludwigshafen.Familien aus Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis können sich auch online bei der städtischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern (Bürgermeister-Kutterer-Straße 37) anmelden. Jugendliche und Eltern können rund um die Uhr anfragen und erhalten nach Angaben der Stadt binnen weniger Tagen einen Rückruf und ein Terminangebot.

Die Fachkräfte der Beratungsstelle bieten Unterstützung bei Erziehungsfragen, Problemen in Kindergarten, Schule oder Ausbildung, familiären Problemen, zum Beispiel in Zusammenhang mit Trennung oder Scheidung, und in Krisensituationen. Die Beratung ist kostenfrei und die Gespräche sind vertraulich.

Im vergangenen Jahr haben fast 1300 Familien Unterstützung bei der städtischen Beratungsstelle gesucht. Eine Anmeldung ist weiterhin auch telefonisch unter 0621/504-30 56 oder 0621/504-3151 oder per E-Mail an erziehungsberatung@ludwigshafen.de möglich. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019