Anmeldung auch online möglich

Ludwigshafen.Die Verwaltung erweitert die Online-Anmeldungen für die Bürger. Nach dem Kita-Bereich ist dies ab dem heutigen Montag, 28. Januar, auch für die Betreuenden Grundschulen möglich – über die Internetseite www.ludwigshafen.de. Über die Vergabe der 1700 Betreuungsplätze in 22 Grundschulen entscheiden die Bildungseinrichtungen im Einvernehmen mit der Verwaltung. Vorrang haben Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, der einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder sich in Berufsausbildung befindet – außerdem Kinder, deren beide Elternteile berufstätig sind, sowie Geschwisterkinder.

Die Betreuungszeiten sind grundsätzlich von Montag bis Freitag jeweils von 7 Uhr bis 8 Uhr sowie 12 bis 14 Uhr. In einigen Schulen wird die Betreuung auch von 12 Uhr bis 16 Uhr angeboten. In den Ferien oder an anderen unterrichtsfreien Tagen entfällt das Angebot.

Nur in Ausnahmefällen

Für die Betreuung bis 14 Uhr ist ein monatlicher Beitrag von 25 Euro pro Kind zu entrichten. Eine Betreuung bis 16 Uhr kostet monatlich 50 Euro pro Kind. Eine Befreiung von der Zahlungspflicht ist unter anderem bei Empfängern von Arbeitslosengeld II oder Wohngeld möglich. Eine Abmeldung während des Schuljahres ist nur in Ausnahmefällen möglich. Die Anmeldung für die Betreuende Grundschule gilt in der Regel verpflichtend für ein ganzes Schuljahr und endet mit dessen Ablauf.

Ende August hatte die Stadt gemeinsam mit den freien Trägern das Portal zur Online-Anmeldung für die Kindertagesstätten in Ludwigshafen freigeschaltet. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019