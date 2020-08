Anmeldung bis 20. August möglich

Ludwigshafen.Wer ein Studium für das Wintersemester 2020/2021 an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft beginnen will, muss sich bis zum 20. August bewerben. Danach sind die Bewertungsportale geschlossen. Die Hochschule bietet Studiengänge für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkten wie Personalwesen, Logistik und Wirtschaftsinformatik sowie für Soziale Arbeit oder Weinbau & Oenologie an. Für einige Master- oder MBA-Programme ist eine Bewerbung bis zum 15. August möglich. Im Wintersemester ist eine Mischung aus Digital- und Präsenzlehre vorgesehen. Corona-bedingt verschiebt sich der Semesterstart für Erstsemester auf 2. November. Die Vorlesungen für höheren Semester starten dagegen am 28. September.

