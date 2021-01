Anmeldung für Betreuung

Ludwigshafen.Eltern können ihre Kinder online für die Betreuende Grundschule zum Schuljahr 2021/2022 anmelden. Mit diesem Angebot will die Verwaltung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Weitere Informationen über die Betreuung und das neue Online-Verfahren gibt es auf www.ludwigshafen.de. Die Verwaltung weist darauf hin, dass es sich bei der Betreuenden Grundschule um eine reine Betreuungsmaßnahme handelt. Nachhilfe oder Hausaufgabenhilfe werden nicht erteilt. Die Betreuungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 8 Uhr und 12 Uhr bis 14 Uhr. Je nach Schule wird die Betreuung auch von 12 Uhr bis 16 Uhr angeboten. Für Ganztagsschüler ist eine ergänzende Betreuung unter Berücksichtigung der Zahl der angemeldeten Schüler möglich. In den Ferien und an unterrichtsfreien Tagen erfolgt keine Betreuung. ott

