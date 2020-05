Anmeldung für Schulbuchausleihe

Ludwigshafen.Familien, die an der Schulbuchausleihe für das kommende Schuljahr teilnehmen möchten, sollten unbedingt bis 16. Juni ihre Bestellung auf der Internetseite lmf-online.rlp.de abschließen. Darauf macht die Verwaltung aufmerksam. Eltern, die den Brief mit dem Freischaltcode noch nicht erhalten haben, können sich direkt an die Schulen wenden. Die Einhaltung der Anmeldefrist ist deshalb besonders wichtig, weil bereits ab 17. Juni die Rückgabescheine maschinell erstellt werden, welche Bücher ab 22. Juni zurückgegeben werden müssen. Eltern müssen auch dann eine neue Bestellung vornehmen, wenn sie bereits in diesem Schuljahr an der Ausleihe teilgenommen haben und die verwendeten Bücher auch ab Herbst im Unterricht verwendet werden. Falls ein Kind die Klasse wiederholt oder die Schule wechselt, ist ebenfalls eine Bestellung nötig. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020