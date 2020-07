Anregungen von Anwohnern umgesetzt

Ludwigshafen.„Der Einsatz hat sich gelohnt. Wer sich an der Planung beteiligt, kann auch etwas bewirken“, freute sich Hans Hoch, der seit 40 Jahren in Oggersheim-West wohnt. Zusammen mit anderen Anwohnern hat er in einem mühsamen Prozess Anregungen gegeben, wie die gefährliche und unübersichtliche Kreuzung an der Endhaltestelle in der Comeniusstraße barrierefrei und sicherer umgestaltet werden kann.

Ergebnis: Bis Ende Oktober werden Bordsteine abgesenkt, Haltestellen verlegt, Pfosten versetzt und die Beleuchtung erneuert. „Bei dieser schwierigen Kreuzung gibt es keine einfache Lösung“, begründete Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) am Mittwoch beim Spatenstich die lange Vorlaufphase für den 766 000 Euro teuren Umbau. Finanziert wird er aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“. Erfreulich für die Stadt: Ihr Anteil an den Gesamtkosten liegt bei nur zehn Prozent.

Zur Erleichterung für Fußgänger entstehen spezielle Überwege. Teilweise werden die Bordsteine auf Straßenniveau gesenkt, teilweise auf sechs Zentimeter Höhe – Letzteres soll Sehbehinderten zusammen mit Leitstreifen mehr Sicherheit beim Überqueren der Kreuzung geben. An der Planung, die bereits 2015 begann, war auch der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Hans-Joachim Weinmann beteiligt.

Anwohner hatten bei Rundgängen viele Kritikpunkte gesammelt und in mehreren Sitzungen eingebracht. Deshalb wird nun auch die Bushaltestelle in die Bertolt-Brecht-Straße verlegt. Ein gefährlicher Bereich um die Kindertagesstätte in der Comeniusstraße wird bereits durch ein anderes Projekt des Förderprogramms entschärft. „Busse mussten früher in der Kurve halten und die Kinder auf der gegenüberliegenden Seite der Kita aussteigen“, berichtete Quartiersmanager Reimar Seid.

„Zum Schluss lassen wir es noch einmal krachen“, meinte die Beigeordnete mit Blick auf das Programm „Sozialer Zusammenhalt“, das nach mehr als zehn Jahren in Oggersheim ausläuft und über das etwa die Umgestaltung des Schillerplatzes finanziert wurde.

Als letztes Vorhaben über diesen Fördertopf wird der Kleinkinderbereich auf dem Abenteuerspielplatz barrierefrei gestaltet. Alle Attraktionen sollen mit dem Rollstuhl erreichbar sein, darunter auch das Ziegengehege, das bei den Kindern besonders beliebt ist. Bei der Planung will die Stadt wieder die direkt Betroffenen einbeziehen – die Kinder sollen dazu Anregungen geben.

