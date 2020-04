Anruf mit Corona-Trick

Ludwigshafen.Die Serie von Telefonbetrügereien reißt nicht ab. Ein Unbekannter gab sich am Dienstag gegenüber einem 78-Jährigen als Enkel aus, der dringend 20 000 Euro für ein lebenswichtiges Serum benötige, da er an Corona erkrankt sei. Das Geld würde dann abgeholt werden. Der 78-Jährige fragte den Anrufer geistesgegenwärtig nach dessen Eltern und seinem Geburtstag, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als der vermeintliche Enkel keine Antworten wusste, legte der 78-Jährige auf.

Falsche Polizisten

Als angebliche Polizisten stellten sich Betrüger am Dienstag zwischen 18 und 20.30 Uhr gegenüber sechs Ludwigshafener Senioren im Alter von 65 bis 83 Jahren vor. Allen Angerufenen fiel der Betrugsversuch auf, sie beendeten vorbildlich die Telefonate, so die Kripo. Erfolglos blieben auch vier weitere Anrufe von Betrügern, die sich als Freunde oder Verwandte der Senioren ausgaben, die etwa Geld für die Anzahlung einer Wohnung bräuchten.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in allen Fällen unter der Telefonnummer 0621/963-27 73. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020