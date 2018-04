Anschlagsversuch in Ludwigshafen: Mutmaßlicher Anstifter vor Gericht

Anzeige

Die Nagel-Bombe des damals Zwölfjährigen detonierte in Ludwigshafen nicht, der Junge legte sie in ein Gebüsch. Die Anleitung holte sich der Minderjährige damals aus dem Internet. Die Polizei fand ihn nach Hinweisen eines Freundes, den er in die Pläne eingeweiht hatte. Der inzwischen 14-Jährige soll am Donnerstag mittels Videokonferenz in das Wiener Gericht zugeschaltet werden. Der Junge muss aussagen, weil er zur Tatzeit strafunmündig war und sich daher nicht selbst belasten kann.

Dem angeklagten Wiener wird zudem vorgeworfen, eine damals 16-Jährige zu einem gemeinsamen Selbstmordattentat auf die US-Militärbasis im pfälzischen Ramstein aufgefordert zu haben. Der Verdächtige heiratete die junge Frau nach islamischem Recht bei ihrem ersten Treffen. Er hatte sie zuvor, genau wie den damals Zwölfjährigen, im Sommer 2016 über soziale Medien kennengelernt. Sie soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft schnell bereit gewesen sein, sich von ihm radikalisieren zu lassen. Bei dem geplanten Selbstmordattentat war laut Staatsanwaltschaft das Ziel des Paars, «so viele Menschen wie möglich» zu töten. Die Tat konnte durch die Festnahme des Angeklagten im Dezember 2016 verhindert werden. Der Vater der Frau alarmierte die Behörden, nachdem er beunruhigende Nachrichten auf dem Handy seiner Tochter fand.

Die Frau steht seit Februar in Düsseldorf vor Gericht. Dort muss sich auch ein weiterer mutmaßlicher Helfer der Terrormiliz Islamischer Staat verantworten, der in den Fall involviert ist. Der 22-Jähriger aus Neuss soll den Wiener ebenfalls bei dessen Planung eines Anschlags auf die US-Militärbasis in Ramstein unterstützt haben.

Zudem wird der Angeklagte beschuldigt, den Amoklauf in Orlando über soziale Medien verherrlicht zu haben. Bei einem islamistisch motivierten Attentat tötete 2016 ein Mann 49 Menschen in einem Nachtclub im US-Bundesstaat Florida. Zudem soll der Wiener Anleitungen zum Bau einer Bombe im Internet in Umlauf gebracht haben. Für den Prozess sind zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt. (dpa)