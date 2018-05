Ansteckend beschwingter Konzertauftakt

Anzeige

Ludwigshafen.„Sie dürfen klatschen, singen, aufstehen und tanzen“, ermunterte Chormitglied Anne Balbach die Zuhörer. Das Gospel- und Musicalensemble Heaven´s Gate lieferte bei seinem Muttertags-Auftritt im Rahmen der „Schöne Töne“-Reihe des Förderkreises Ebertpark denn auch die ideale Klangbegleitung: Mal erhebend und besinnlich, wie bei Leonard Cohens „Hallelujah“, mal befeuert von seelenvoller Energie und Verve, wie beim Al-Green-Klassiker „The Message Is Love“. Rund eine Stunde dauerte das so ansprechende wie anspruchsvolle Programm des Rheingönheimer Chors, dessen Auftritt in der Konzertmuschel zugleich den Saisonstart der „Schöne Töne“-Konzertveranstaltungen unter freiem Himmel markierte.

Ob Gospel, Spiritual, Pop-Songs oder „Amazing Grace“-Musical-Medley: Die Chorsänger sowie die Solisten Martina Gittel und Steffen Becker zeigten unter dem Dirigat von Luca Rodrigues, der den Chor seit Anfang März leitet, glänzende Leistungen. Vor knapp 20 Jahren ist das Gospel- und Musicalensemble gegründet worden, das derzeit 47 aktive Mitglieder zähle, wie Vera Sterzel und Anne Balbach vom Heaven’s Gate-Vorstand berichten.

Indes: Es werden noch Männer als gesangliche Mitstreiter gesucht. Unter dem Motto „Men Wanted!“ hat der Chor nicht nur eine Kampagne gestartet, sondern rief die männlichen Gäste auch von der Bühne aus zur Mitwirkung im Vokalensemble auf. Es würde nicht verwundern, wenn dieser Appell seine Wirkung zeigte – in den Reihen des Publikums fand der ansteckend beschwingte Auftritt jedenfalls blendenden Anklang. „Wunderbar“, urteilte etwa die 73-jähriger regelmäßige Konzertmuschel-Besucherin Gudrun Gehring über das Ensemble. „Ich war begeistert“, meinte ihr Mann Peter Gehring, 75 Jahre, der selbst Sänger bei der Chorgemeinschaft Friesenheim ist und mit Blick auf den neuen Heaven’s-Gate-Leiter Luca Rodrigues anerkennend hinzufügte: „Der hat die Leute gut im Griff.“