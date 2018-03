Ansturm auf die Rosenstöcke

Anzeige

Aus Maxdorf war Johanna Koch mit ihrer Mutter und Schwester gekommen. „Wir haben gerne Rosen im Garten, vor allem Duftrosen. Sie riechen nicht nur gut, sondern sehen auch schön aus. Wir haben ein Haus gebaut, die Rosen kommen dann in den neuen Garten“, sagte Koch. „Mein Garten ist gut bepflanzt, daher muss ich erst Platz schaffen für die Ebertpark-Rosenstöcke“, so ihre Mutter Marion Leva. An den Beeten, die teilweise nach kurzer Zeit schon ziemlich leergefegt aussahen, befanden sich noch die Schilder mit den teils verblüffenden Namen der Rosenarten. Die winterfesten Floribundarosen heißen beispielsweise Mathilda, Wiener Walzer oder Edelweiß, die Edelrosen tragen Namen wie Erotica oder Big Purple – von der zu erahnenden Blütenpracht war aufgrund der Jahreszeit nichts zu sehen.

Mittendrin im Gärtnergeschehen: Rosen-Expertin Olga Menges vom Förderkreis des Ebertparks. „Die Kulturrosen stammen aus China, dort gab es schon früh eine ausgeprägte Gartenkultur. Die Europäer haben sie von dort mitgebracht, in Europa selbst gab es nur die weißen und pinkfarbenen Wildrosen. Durch Züchtungen entstanden winterharte Sorten“, erklärte Menges, die im Frühling wieder botanische Führungen durch den Ebertpark anbieten wird.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.02.2018