Ansturm auf Jobbörse

Anzeige

Ludwigshafen.Flüchtlinge und ihre Situation auf dem Arbeitsmarkt standen im Pfalzbau im Mittelpunkt: Bereits zum dritten Mal fand dort die Drehscheibe Integration statt. Veranstalter der Jobbörse sind die Agentur für Arbeit und das Jobcenter. An rund 30 Ständen von Betrieben und Institutionen konnten sich Asylsuchende, Geduldete und anerkannte Flüchtlinge über Praktika, Ausbildungen oder Jobs informieren. Außerdem konnten die Besucher ihre Bewerbungsmappen mitbringen, diese von Mitarbeitern der Agentur für Arbeit durchchecken lassen und sich Tipps zur Gestaltung holen.

„Die Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz haben vor zwei Jahren, im Zuge der großen Flüchtlingswelle, die Messe ins Leben gerufen. Wir rechnen mit bis zu 1500 Besuchern. Letztes Jahr waren es mehr, da inzwischen viele Leute Deutsch gelernt und Arbeit gefunden haben“, sagte Sandrina Lederer, Sprecherin der Arbeitsagentur Ludwigshafen.

Am Stand der Malteser Speyer informierte Heinz-Peter Sauer über Jobs in der Pflege. „Bei vielen Berufen wird ein hohes Sprachniveau und ein gewisser Bildungsabschluss erwartet. Bei den Pflegeberufen dagegen braucht man kaum Vorkenntnisse. Dafür geht man in die Familien hinein, so dass die Hemmschwellen eher im Bereich Kultur und Religion liegen. Deshalb bieten wir den Leuten an, in den Beruf hineinzuschnuppern und herauszufinden, ob er für sie infrage kommt“, meinte Sauer. „Das Interesse ist rege, es ist heute schon zu einigen Beratungsgesprächen gekommen. Manche Leute kommen sogar gezielt.“