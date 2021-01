Anträge zu Schulbuchausleihe

Ludwigshafen.Eltern können ab sofort die Teilnahme an der kostenlosen Schulbuchausleihe im Schuljahr 2021/22 beantragen. Anträge in Papierform müssen bei der jeweiligen Schule oder im Servicebüro der Schulverwaltung (Rhein-Center) abgegeben oder per Post dorthin geschickt werden. Eine persönliche Vorsprache ist nicht erforderlich. Obwohl die Frist erst am 15. März 2021 endet, wird empfohlen, die Anträge schnellstmöglich beim Bereich Schulen zu stellen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.01.2021