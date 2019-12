Antreiber für viele soziale Projekte

Ludwigshafen.Er hat die Bürgerstiftung mitbegründet, hat den Internationalen Frauentreff und die Sozialstation Nord auf den Weg gebracht und die Gestaltung des Lutherplatzes mit dem Lutherbrunnen initiiert. Selten hat ein Ludwigshafener so viele unterschiedliche Akzente gesetzt wie Friedhelm Borggrefe. Auch die christlich-jüdische Verständigung und die Aufarbeitung der Schuld von Unternehmen und Gesellschaft im Dritten Reich sind ihm ein Anliegen. An diesem Samstag feiert der ehemalige protestantische Dekan und Ludwigshafener Ehrenbürger seinen 90. Geburtstag.

Als Ältester von acht Geschwistern wuchs er in Düsseldorf auf, nach seinem Studium kam er 1954 in die Pfalz und 1965 nach Ludwigshafen – zunächst als Pfarrer in der Friedenskirche und dann in der Melanchthonkirche. Sein Promotionsthema „Kirche für die Großstadt“ zeigte seine beruflichen Schwerpunkte. Von 1978 bis 1994 wirkte er als Dekan und galt als „Seelsorger der arbeitenden Menschen“.

Unter dem Titel „Die gerechte Stadt“ legte Borggrefe ein viel beachtetes Buch vor, in dem er den Handlungsbedarf in sozialer Hinsicht beschrieb – danach initiierte er die Einrichtung der Suppenküche in der Apostelkirche. Bei der Bürgerstiftung beließ er es nicht bei einer einfachen Mitgliedschaft, sondern sammelte Geld etwa mit dem Projekt „Leseratte LU“. Unermüdlich warb er ferner um Unterstützung für den Lutherplatz, so dass aus dem Kirchturm eine Begegnungsstätte wurde.

Buch über die NS-Zeit

Auch im Alter ließ seine Schaffenskraft nicht nach. Vor fünf Jahren gab der Oppauer unter dem Titel „Im Gleichschritt Marsch“ ein Buch über die Geschichte der evangelischen Kirche in Ludwigshafen im Dritten Reich heraus, in dem er so manche Verflechtungen deutlich benannte. Die Nachfrage war enorm – die erste Auflage bereits nach einem Monat vergriffen. Zuvor hatte er einen Gedenkstein für den jüdischen Architekten Markus Sternlieb angeregt, der in der NS-Zeit aus dem Amt als Vorstand der städtischen Wohnungsgesellschaft GAG gedrängt wurde.

Der vielfach geehrte Borggrefe war auch lange im Gustav-Adolf-Werk engagiert. Die Perspektive der evangelischen Kirche treibt ihn um. „Auch eine kleiner werdende Kirche kann für alle Menschen da sein, sie hat in Ludwigshafen viel zu sagen. Sie braucht dabei weniger Strukturen, sondern mehr Fröhlichkeit und muss menschennah sein.“ Ganz sicher sei ein Kirchengebäude ein Kraftwerk für die Seele. „Aber es gibt auch Gebäude, von denen wir uns trennen können“, ist der langjährige Dekan überzeugt.

Seinen Geburtstag feiert er mit seiner Frau, drei Kindern und fünf Enkeln. Die Stadt lädt am Samstag zu einem Gottesdienst mit anschließendem Empfang in die Friedenskirche ein.

