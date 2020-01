Antreiber für Wohngebiete

Ludwigshafen.Das Wohngebiet am Rheinufer Süd hat er ebenso vorangetrieben wie den Neubau der Christian-Weiss-Siedlung oder die Sanierung des Pfalzbaus. Ob als ehemaliger Baudezernent oder als früherer Vorstand der städtischen Immobiliengesellschaft GAG – Ernst Merkel (Bild) wirkte als Motor der Stadtentwicklung. Am Mittwoch feiert der gebürtige Mundenheimer seinen 70. Geburtstag. Nach dem Studium in Karlsruhe arbeitete der Bauingenieur ab 1985 im rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft und Verkehr. Als er 2000 als Beigeordneter nach Ludwigshafen wechselte, war er nach Jahrzehnten das erste CDU-Mitglied im damals SPD-dominierten Stadtvorstand.

Jahrelang CDU-Kreischef

Auch parteipolitisch engagierte sich Merkel in vorderer Stelle. Von 2008 bis 2017 war er Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes. Sieben Jahre lang hatte Merkel den Vorsitz der GAG inne, dabei stand die Modernisierung von Wohnsiedlungen im Mittelpunkt. Seit zwei Jahren verfolgt er ein neues Projekt. Als Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft will er den Bau der Pesch-Siedlung mit 500 Wohnungen voranbringen. Seinen Geburtstag feiert Merkel, der zwei Kinder und vier Enkel hat, im Allgäu. ott (Bild: GAG)

