„Anwälte“ von Kirche und Staat

Ludwigshafen.Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer haben am Samstag im Heinrich-Pesch-Haus über ihre Rolle als „Anwälte“ gesprochen – einmal von Seiten der Verwaltung und einmal von Seiten der Kirche. „Nach dem gelebten seelsorgerischen Prinzip sind Pastoren und engagierte Christen Anwälte, die sich am Leben Jesus orientieren“, sagte Hundemer: „Jesus unterstützte parteiisch und einseitig die Kranken und Schwachen und legte sich mit den Mächtigen an.“ Wer Partei ergreife, mache sich angreifbar, aber auch glaubwürdig.

Hundemer sieht das Kirchenasyl und die Positionierung der Kirche gegenüber der zunehmenden Furcht vor Fremden als Nagelprobe. „Nach der Dublin-Verordnung soll eine junge Frau zurück nach Spanien gehen, die dort genötigt wurde“, so Hundemer über einen konkreten Fall: „Ihr Mann und ihr ältester Sohn wurden im Bürgerkrieg verschleppt und umgebracht. Wir stehen in Kontakt mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und kämpfen dafür, dass rechtsstaatliches Asyl gewährt wird. Wir klären für den Fall das Selbsteintrittsrecht.“

Neues Konzept der Sozialarbeit

Nach dem neuen Caritaskonzept für die Sozialarbeit orientiert sich karitative Hilfe an dem, was der Einzelne will und fordert zur Selbsthilfe heraus. Aus dem Plenum kam der Einwand, nicht nur karitative Arbeit in der Pflege und der Sozialarbeit ins Zentrum der Anwaltschaft zu rücken, vielmehr habe die Kirche auch eine gesellschaftliche Stimme. „Ich wünsche mir, dass die Kirche zum Thema Populismus mehr Stellung nimmt, damit diejenigen, die in der Minderheit sind, den Eindruck erwecken, sie seien in der Mehrheit“, sagte Jutta Steinruck. Hundemer kritisierte, dass die Strukturen des Sozialsstaats eine Kommunikation aus den betroffenen Gruppen heraus oft nicht ausreichend ermöglichen.

Steinruck stellte die Anwaltschaft der Stadt als Interessenvertreter bei der Sozialpolitik in den Mittelpunkt ihres Referats. „In Ludwigshafen ist die Kinderarmut überdurchschnittlich hoch“, sagte sie: „Die Stadt will Kindern eine Perspektive geben. In Armut geboren sein, das bedeutet immer auch einen Fehlstart, den wir ein bisschen helfen wettzumachen – etwa mit Bildungsangeboten wie kostenfreie Kitas.“ kge

