Anwalt stellt mutmaßlichen IS-Terrorhelfer als Opfer dar

Wien/Ludwigshafen.Er verbreitete laut Anklage Anleitungen zum Bombenbau unter dem Titel "Terroristen-Chefkoch" im Internet und wollte Anschläge in Deutschland sehen. Dafür soll er sogar einen Zwölfjährigen zu einem Selbstmordattentat auf einem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen angestiftet haben. Am ersten Verhandlungstag gegen den mutmaßlichen Wiener Islamisten ist davon nicht mehr viel zu spüren. Ruhig sitzt der 19-jährige Mann in der Mitte des Verhandlungssaals am Wiener Landgericht. Sein Anwalt sieht seinen Mandaten vielmehr selbst als Opfer der Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Er soll von einem Mentor einer Gehirnwäsche unterzogen worden sein.

Für den Staatsanwalt gilt die These nicht. Die Anklage lautet auf versuchte Anstiftung zum Mord und zu einer terroristischen Straftat. Dass es überhaupt zu dem viel beachteten Prozess komme, sei nur "eine glückliche Fügung des Schicksals", so der Staatsanwalt. Wären die Pläne des 19-Jährigen aufgegangen, wäre der Angeklagte gemeinsam mit vielen Unschuldigen tot - denn er soll auch ein Selbstmordattentat geplant haben.

Der Mann gab beim Prozessauftakt zu, Mitglied einer terroristischen Vereinigung und kriminellen Organisation zu sein. Alle anderen Vorwürfe stritt er weitgehend ab. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.