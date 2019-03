Ludwigshafen.Mehr als 37 Jahre lang setzte er sich für die Obdachlosen in Ludwigshafen ein, jetzt ist Stefan Syren (Bild) offiziell als Leiter des Caritas-Förderzentrums St. Martin in den Ruhestand verabschiedet worden. Bei der Feier gab es jede Menge Beifall sowie das Ehrenzeichen des Deutschen Caritasverbandes in Gold für den 63-Jährigen, wie eine Sprecherin des Caritasverbandes für die Diözese Speyer mitteilte.

In seiner Laudatio lobte Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer, Vorsitzender des hiesigen Caritasverbandes, das „glaubwürdige, kämpferische und vom christlichen Glauben geprägte Engagement für Wohnungslose“. Im November 1981 trat Syren die Arbeit im damaligen Haus für Obdachlose in der Heinigstraße an. Wie berichtet, konnte er sich zunächst nicht vorstellen, über das Probejahr hinaus zu bleiben. Am Ende verbrachte er seine gesamte berufliche Karriere dort und wurde laut Hundemer „ein Anwalt und Helfer für Menschen in Not“.

Syren habe ein starkes und verlässliches Netzwerk aufgebaut, zu dem etwa die Psychiatrie, die städtische Wohnungsbaugesellschaft GAG, die Agentur für Arbeit und die Polizei gehörten. Daneben vernetzte er sich mit Ehrenamtlichen und gründete den Förderverein für das Haus St. Martin, der inzwischen 130 Mitglieder hat.

Auch der langjährige Leiter erinnerte in seiner Abschiedsrede nochmals an den anfänglichen „Kulturschock“. Seine Frau habe ihm durch diese schwere Zeit geholfen. Aus den 37 Jahren könne er aber viel mitnehmen. „Die Schicksale der Männer haben mich tief berührt“, erklärte er. Syren bleibt dem Haus als Vorsitzender des Fördervereins erhalten. Seine Nachfolge ist noch ungeklärt. Die kommissarische Leitung übernimmt Peter Lehmann, der auch das Caritas-Förderzentrum in Kaiserslautern leitet. Stellvertreter vor Ort wird Klaus Wagner. jei (Bild: caritas)

