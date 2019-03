Anwohner lehnen dichte Bebauung ab

Ludwigshafen.Anwohner lehnen eine dichte Bebauung des Pfalzwerkeareals in der Kurfürstenstraße ab, das nach dem Wegzug des Energieunternehmens 2021 neu genutzt werden soll. Sie befürchten eine Verschlechterung der Verkehrs- und Parksituation. Nach Angaben der Stadt sollen auf dem 1,3 Hektar großen Gelände 316 Wohnungen und eine Kita entstehen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) lädt die Anwohner zu einer Versammlung am Montag, 25. März, 19 Uhr, in die Protestantische Kirchengemeinde Süd (Silcherstraße 9) ein. Mit dabei sind Bau- und Umweltdezernent Klaus Dillinger (CDU), Christoph Heller, Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt (CDU), sowie der Investor der Pro Concept Holding AG. „Wir wollen ins Gespräch kommen und über die Neuausrichtung des Areals debattieren“, sagt Steinruck. Die Bebauung soll in drei Abschnitten erfolgen. Die denkmalgeschützte Fassade des Pfalzwerke-Verwaltungsbaus bleibt erhalten.

Die Linken sind skeptisch, ob die Stadt kreative Lösungen für alle Beteiligen hervorbringen könne. „Es wird sich zeigen, ob Lebensqualität und Bürgerbeteiligung nur Lippenbekenntnisse sind, die am Ende auf der Strecke bleiben“, so Stadtrat Liborio Ciccarello. ott

