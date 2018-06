Anwohner verhindert Einbruch

Anzeige

Ludwigshafen.Ein 29-Jähriger hat in Mundenheim einen Einbruch verhindert. Wie die Polizei gestern mitteilte, beobachtete der Anwohner in der Nacht auf Dienstag, wie ein Mann am Balkon eines Hauses in der Weinbietstraße hochkletterte. Nachdem seine Frau die Polizei verständigt hatte, nahm der Mann seinen Mut zusammen und zog den Einbrecher herunter. Er konnte den Kriminellen zwar nicht festhalten, dennoch ging dieser den Beamten bei seiner Flucht ins Netz.

Gescheitert sind auch Einbrüche in eine Bäckerei in der Oppauer Straße und eine Autovermietung in der Industriestraße. Hinweise zu diesen Fällen nimmt die Polizei unter Tel. 0621/963-22 22 entgegen. jei/ott