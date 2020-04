Appell in 18 Sprachen

Ludwigshafen.Mit einem Video in 18 Sprachen appelliert der Beirat für Migration und Integration an Migranten, die Corona-Verfügungen einzuhalten. Dabei wird unter anderem an das Abstandsgebot und an das Verbot, sich draußen in Gruppen aufzuhalten, erinnert. „Der Film wird in den nächsten Tagen auf die Onlineplattform Youtube gestellt und über die städtische Homepage und soziale Medien verbreitet“, sagt der Vorsitzende des Gremiums, Joannis Chorosis (Bild), auf Nachfrage dieser Redaktion. Der knapp zwei Minuten lange Film entstand zusammen mit der Oppauer Agentur Northwind Visuals. „Kosten entstehen uns nicht, denn sämtliche Aufwendungen trägt das Unternehmen“, freut sich Chorosis.

Der Appell wird von 18 Menschen unterschiedlicher Nationalität gesprochen. Die Hälfte von ihnen sind Mitglieder im Migrationsbeirat. Die anderen wurden mit Unterstützung der städtischen Integrationsbeauftragten Hannele Jalonen gefunden. Der Film soll ähnlich wie das Integrationsvideo der deutschen Fußballnationalmannschaft gestaltet werden, die einzelnen Gesichter gehen ineinander über. ott (Bild: Chorosis)

