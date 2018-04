Applaus für „Leuchttürme“

Anzeige

Auch Nachwuchs schon stark

40 Nachwuchssportler mit erfolgreichen Starts bei deutschen Schüler-, Jugend- und Junioren-Meisterschaften lassen für die Zukunft hoffen 14 Südwestmeister sind auf dem Sprung in die nationale Elite. Sie verdanken den erfolgreichen Start in ihre sportliche Laufbahn vor allem auch den ehrenamtlichen Helfern in ihren Vereinen zehn von ihnen wurden wieder mit der Sportehrennadel ausgezeichnet: Hans-Dieter Bub (ESV), Jürgen Daum (TuS Oggersheim), Iris Dessloch (WSV Vorwärts), Frank Herrmann (JC Ippon), Dieter Honacker (Gut Fang), Hans Kuhn (ABC), Rudi Menck (SV Ruchheim), Oliver Nagel-Schwab (DLRG Oggersheim), Doris Noack (TSG Friesenheim) und Gerhard Schwarz (DJK Oppau).

Die höchste Auszeichnung für Funktionäre erhielten drei Ludwigshafener: Walter Benz (TV Maudach) ist unter anderem seit zwölf Jahren Präsident des Pfälzer Turnerbundes, Peter Nicklas (ESV) seit 1984 für den Judo in Verein und Verband tätig und Karl-Heinz Zickgraf (TV Rheingönheim) seit 46 Jahren in verschiedenen Funktionen bei den Turnern. Besondere Aktivitäten beim Deutschen Sportabzeichen entwickelten Sofia Jahn, Elke Singer und die Familie Slosharek.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018