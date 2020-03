Arbeitskreis koordiniert

Ludwigshafen.Angesichts mehrerer Coronavirus-Infizierter in der Region hat die Stadtverwaltung einen dezernatsübergreifenden Koordinierungskreis eingerichtet, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. In diesem Gremium werde das weitere Vorgehen in Ludwigshafen besprochen. „Die Stadt ist auf verschiedene Szenarien vorbereitet, die durch Epidemien ausgelöst werden“, erklärte Steinruck. Dabei stimme sich die Verwaltung eng mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises ab, das auch für das Stadtgebiet zuständig ist.

Linke fordern Notfallplan

Die Linken beantragen für die Stadtratssitzung am Montag, dass die Verwaltung mit dem Klinikum einen Notfallplan erarbeitet für den Fall, dass in Ludwigshafen Coronavirus-Infektionen festgestellt werden. Mit einem solchen Plan habe Frankfurt Vorkehrungen getroffen. „Die Coronavirus-Ausbreitung sollte ernst genommen werden, spätestens jetzt, da sie in der Nachbarstadt Mannheim angekommen ist“, sagt Fraktionschef Liborio Ciccarello. ott

