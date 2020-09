Archäologen bremsen Neubau

Ludwigshafen.Das hat Seltenheitswert in Ludwigshafen: Bevor der Spatenstich zu einem Wohnprojekt erfolgen kann, wird das Gelände archäologisch untersucht. Mitarbeiter der Landesarchäologie Speyer haben damit begonnen, an mehreren Stellen des 14 000 Quadratmeter großen Areals an der Adolf-Diesterweg-Straße Erdschichten abzutragen und nach wertvollen Relikten zu suchen. Dort baut die städtische Immobiliengesellschaft GAG für 23,5 Millionen Euro 84 preisgünstige Wohnungen, die ab Mitte 2023 bezugsfertig sein sollen.

„Bei dem Gelände handelt es sich um eine archäologische Verdachtsfläche. Diese Einschätzung haben Fachbehörden anhand von Geländestrukturen und früheren Siedlungsschwerpunkten getroffen“, berichtete eine GAG-Sprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion. Bei den Grabungen wurden nach ihren Angaben bislang nur Keramikbruchstücke sowie kleine Metallteile gefunden. „Es war nichts Ungewöhnliches dabei.“ Gleichwohl haben die Mitarbeiter der Landesbehörde noch etwas Zeit. Die Grabungen dauern bis zum Jahresende.

Kaltmiete von 6,30 Euro

Danach wird das Projekt für günstigen Wohnraum in Oggersheim offiziell gestartet. Die GAG baut fünf dreistöckige Häuser und richtet 126 Stellplätze ein. Die Wohnungen sind zwischen 60 und 105 Quadratmeter groß und verfügen über Balkon oder Terrasse. Gebaut werden insgesamt elf barrierefreie Wohnungen, davon sind sieben uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar.

Dank einer Förderung durch die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz liegt laut GAG die anfängliche Kaltmiete bei 6,40 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Zur Kostendeckung für bauvorbereitende Gutachten und archäologische Grabungen werden Landes-Fördermittel aus dem Programm zum Experimentellen Wohnungs- und Städtebau verwendet. ott

