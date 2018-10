Architektur-Tour per Fahrrad

Ludwigshafen.Der Radsport-Club Ludwigshafen bietet am Samstag, 20. Oktober, ab 13 Uhr unter dem Titel „Ludwigshafener ArchitekTour“ eine geführte Radwanderung über die Geschichte des Siedlungsbaus an. Angefahren werden der Ebertpark, die Friedenskirche, Arbeitersiedlung der BASF, Gartenstadt und Ernst-Reuter-Siedlung, ehe es über einen Abstecher auf die Parkinsel und das Wittelsbachviertel ins Westendviertel geht. Treffpunkt für die etwa 20 Kilometer lange Tour unter der Leitung von Günther Hummrich ist an der Radrennbahn in der Weiherstraße. Sie endet gegen 18 Uhr an der Gaststätte „Maffenbeier“. Anmeldungen erbittet der Verein unter www. rsc-ludwigshafen.de oder per E-Mail an geschaeftsstelle@rsc-ludwigshafen.de. ott

