Areal für 200 Wohnungen

Ludwigshafen.Auf der Brachfläche nach dem Großbrand 2013 an der Hafenstraße können nach Angaben der Verwaltung 200 Wohnungen entstehen. Auf der 1,8 Hektar großen Fläche, die als „urbanes Gebiet“ ausgewiesen wird, sollen auch Gewerbeeinheiten möglich sein. Tankstellen und Vergnügungsstätten seien aber ausgeschlossen, sagte Marlene Sawade vom Bereich Stadtplanung im Ortsbeirat Südliche Innenstadt und fügte hinzu: „Eine Kita ist dort denkbar, aber nicht geplant.“ Jens Brückner (Grüne und Piraten) sieht hingegen dafür dringenden Bedarf und erinnerte daran, dass seit Jahren viele Kitaplätze im Stadtteil fehlen. Während der Offenlage der Pläne in den vergangenen vier Wochen seien keine Anregungen und Bedenken eingegangen, so Sawade.

Rechtsstreit geht weiter

Seit Längerem wehren sich indes die landeseigenen Hafenbetriebe gegen die Wohnbaupläne. Der Rechtsstreit, bei dem die Stadt das Bundesverwaltungsgericht eingeschaltet hatte, ist noch nicht beendet. Weitere Angaben machte die Verwaltung nicht. Offen sei, ob das bestehende Hafengleis in das künftige Konzept übernommen werde, so Sawade. Anderenfalls würde das Wohngebiet etwas größer. Der Stadtrat soll den Bebauungsplan am 9. März beschließen. ott

