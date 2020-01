Argumente gegen Vorurteile

Ludwigshafen.Das Kinder- und Jugendforum Rheingönheim bietet in Zusammenarbeit mit dem Rat für Kriminalitätsverhütung ein zweitägiges Seminar „Argumentationstraining gegen Vorurteile und Rassismus“ an – am Freitag, 24. Januar, von 14.15 bis 19 Uhr und am Samstag, 25. Januar, von 9.30 bis 16.30 Uhr in der Gaststätte „Zum Hirsch“ (Hauptstraße 216). Mancher fühlt sich von Parolen überrumpelt und ist nicht immer in der Lage, spontan zu reagieren und seinen eigenen Standpunkt zu verdeutlichen. Bei dem Argumentationstraining wird geübt, die eigene Position auch gegen Widerstände zu vertreten. Die Landeszentrale für politische Bildung unterstützt das kostenlose Seminar. Anmeldung beim Kinder- und Jugendforum unter Tel. 0621/58 89 418 oder im Internet unter forum-rheingoenheim.de. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.01.2020