Arminen hoffen auf 2000 Fans

Die Gastspiele des 1. FC Kaiserslautern im Südweststadion waren schon immer auch etwas für Fans aus dem Rhein-Neckar-Raum: Kein Verein im deutschen Südwesten hat die Fußballfans so in Bewegung gebracht wie die Lauterer Teams um Fritz Walter in den 50er oder Hans-Peter Briegel in den 70er Jahren, wenn sie die Ludwigshafener Arena zu ihrer „Dependance“ machten. Das schafften selbst die Bundesligaprofis des SV Waldhof Mannheim nicht, die zwischen 1983 und 1989 in Ludwigshafen 102 Spiele der höchsten deutschen Klasse austrugen.

Nun kommen am Mittwoch die Lauterer mit einem Kader, der selbst für eingefleischte FCK-Fans noch gewöhnungsbedürftig ist: Viele Spieler sind im Südwesten absolute Neulinge – sieht man von Mannschaftskapitän Florian Dick (33) ab, der aus Nordbaden stammt und von dort seine eigene Fangemeinde mitbringt. Neben Dick gehören dem Lauterer Mannschaftsrat die Spieler Wolfgang Hesl, Mads Albaek, Christoph Hemlein und André Hainault an – sie müssen sich ihre persönlichen Fans durch Leistungen erst noch erarbeiten.

Bei den Rheingönheimern, bei denen es im künftigen Oberligakader kaum Bewegung gegenüber dem Meisterkader aus der Verbandsliga gibt, steht im Südweststadion vor allem auch der neue Trainer Heiko Magin im Blickpunkt, der den Interimscoach Maik Unfricht ablöste. Der wiederum war im Oktober vergangenen Jahres Nachfolger von Marco Laping, der als U 19-Trainer zu den Lauterern wechselte. Dort spielte einst der bekannteste Rheingönheimer Fußballer Walter Frosch (1950-2013), der zwischen 1974 und 1976 für die „Roten Teufel“ 43 Bundesligaspiele absolvierte.

