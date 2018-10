Arminia am Scheideweg

Ludwigshafen.Nach zuletzt drei sieglosen Spielen steht in der Fußball-Oberliga der Aufsteiger FC Arminia 03 Ludwigshafen am Scheideweg: Wenn er am Samstag, 15.30 Uhr, beim Tabellenfünften TSV Schott Mainz verliert, droht der Absturz in untere Regionen. Deshalb ist es für Trainer Heiko Magin ärgerlich, dass er bislang an keinem Spieltag mit der „ersten Garnitur“ antreten kann. „Wenn wie zuletzt Spieler wie Fabian Herchenhan und Sebastian Lindner ausfallen, können wir eine zentrale Position nicht gleichwertig besetzen – das merkt man an allen Ecken und Enden,“ so der Trainer. Wegen zahlreicher Verletzungen schon von Beginn der Saison an ist der Kader regelrecht ausgedünnt. Ein Trostpflaster für den Trainer: Nach seiner Rotsperre rückt Rik Hiemeleers wieder ins Aufgebot. Angesichts der Lage wäre er „froh, wenn wir in Mainz einen Punkt holen“. Magin hofft darauf, dass sich die zuletzt oft indisponierte Abwehr stabilisiert. Mit 29 Gegentoren haben die Rheingönheimer die fünftschlechteste Abwehr der Liga. rs

