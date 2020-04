Arminia in Wartestellung

Ludwigshafen.Der Begriff „Ruhender Ball“ hat im Fußball eine neue Bedeutung gewonnen: Wegen der Corona-Pandemie fallen nicht nur die Spiele aus, sondern auch das Training. Bisher verstand man unter „Ruhender Ball“ eine Spielsituation, bei der der Ball vor einem Standard bewegungslos auf dem Rasen lag – jetzt befindet er sich im Geräteraum der Clubs: „Es herrscht bei uns ein Zustand wie in der Winterpause“, blickt Pita Sahin, Trainer des Oberligisten FC Arminia 03 Ludwigshafen, auf den Jahreswechsel zurück, als zwischen dem 1. Dezember und dem 28. Februar bis auf die Trainingszeiten einige Wochen lang der Ball ruhte.

Damals konnten sich die Spieler wenigstens individuell auf die Fortsetzung der Runde vorbereiten – auf dem Platz mit oder ohne Ball, bei Waldläufen oder in einer Sporthalle. All das ist derzeit nicht möglich: Bis zum 20. April sind sämtliche Spiele vom Verband abgesetzt – und auch an ein gemeinsames Training ist vorerst nicht zu denken. „Da das alle Mannschaften der Oberliga betrifft, kann man diese Situation aus sportlicher Sicht einigermaßen gelassen sehen“, meint der 48-jährige Coach.

Sieben Spieltage gestrichen

Doch nun kommt auf die Verantwortlichen ein Problem zu: Bis zum 20. April sind sieben der verbleibenden 13 Spieltage gestrichen – und was nach diesem Termin geschieht, weiß niemand. „Wir wollen irgendwie versuchen, die Saison sportlich zu Ende zu bringen“, sagt Geschäftsführer Oliver Herrmann vom Fußball-Regionalverband – kann sich aber auch vorstellen, „dass die Saison vielleicht schon zu Ende ist“.

Das kann auch Gisela Schaar, Geschäftsführerin der Arminia: „Bei uns weiß kein Mensch, wie es weitergeht“, sagt sie. „Trainieren können unsere Spieler derzeit nicht und dann haben wir auch noch andere Probleme zu lösen.“ Zum Beispiel der Umgang mit den Werbepartnern, die teils langfristige Verträge abgeschlossen haben. „Wir hoffen auf das Verständnis unserer Partner, denn auch wir müssen unseren Verpflichtungen gegenüber den Spielern nachkommen – auch wenn wir derzeit keinerlei Einnahmen haben.“

Manager Markus Impertro kennt keine Corona-Pause: Er ist dabei, den Arminen-Kader für die nächste Saison zusammenzustellen. Neuzugänge sind bisher Sanel Catovic (21/FC Speyer), Jamie Tahedl (18/Wormatia Worms), Christian Baida (18/Ludwigshafener SC) und Salvatore Saito (21/ASV Fußgönheim). Rik Hiemeelers (25) kehrt nach einer Verletzungspause zurück. rs

