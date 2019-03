Arminia klettert auf Rang drei

Ludwigshafen.Fußball-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen hat auch den Tabellendritten SV Röchling Völklingen besiegt, gewann zum vierten Mal in diesem Jahr mit 3:1 (1:1) und kletterte auf Rang drei. Und das obwohl, so der Coach, die eh schon von Verletzungen gebeutelte Mannschaft nach Ausfällen der Stammkräfte Fabian Herchenhahn und Gianluca Mantel „auf dem Zahnfleisch ging“. Das von Trainer Hakan Atik gut eingestellte Team verschlief zwar den Beginn, geriet nach einem eigenen Fehler durch Luka Dimitrijevic in Rückstand (7.), nahm dann aber das Heft in die Hand und bestimmte ab der 15. Minute das Spiel. Der Ausgleich durch Nico Pavic (19.) war ebenso verdient wie das 2:1 durch Jannik Styblo (65.) und das 3:1 erneut durch Pavic (75.). Aufgrund der Vielzahl an hochkarätigen Chancen hätten die Arminen höher gewinnen können. sd

