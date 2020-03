Arminia spielt gegen FCK II

Ludwigshafen.Die „kleinen Roten Teufel“ kommen am Freitag, 19 Uhr, ins Südweststadion: In der Fußball-Oberliga trifft der FC Arminia 03 Ludwigshafen auf den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern, der am Wochenende durch eine Niederlage gegen TSV Schott Mainz den Sprung auf den ersten Platz verpasste. Anders die Rheingönheimer, die mit einem 2:1-Sieg beim FC Blauweiß Karbach in die Rückrunde starteten. Die Arminia steht theoretisch auf einem Abstiegsplatz, wenn die Oberliga aus der Regionalliga zwei Absteiger aufnehmen muss. „Es wird eng“, sagt Manager Markus Impertro, der trotzdem am Kader für die neue Saison bastelt. Als Neuzugänge stehen Salvatore Saito (ASV Fußgönheim), Christian Baida (Ludwigshafener SC) und Jamie Tahedl (Wormatia Worms) fest, die sich bis zur Saison 2021/22 verpflichtet haben. rs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020