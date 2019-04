Arminia spielt gegen FV Engers

Ludwigshafen.Der FC Arminia Ludwigshafen steht am Sonntag (15 Uhr) vor einer schweren Aufgabe, denn der Tabellenelfte der Fußball-Oberliga muss beim Zweiten FV Engers antreten. Vom Papier her eigentlich ein klare Sache, dass die Platzherren die Favoriten sind, doch die Arminen fahren mit Zuversicht in den Stadtteil von Neuwied. „In der Liga kann jeder jeden schlagen, das sieht man immer wieder“, hofft Vereinsvorsitzender Alfred Schaar, etwas Zählbares mitzunehmen. „Engers ist keine Übermannschaft. Unsere Auswärtsleistung ist gut und wir haben gezeigt, dass wir Spiele drehen können.“ Die Heimniederlage zuletzt gegen die U 23 des 1. FC Kaiserslautern sei kein Maßstab. „Wir hätten das Spiel gewinnen können. In Engers müssen wir wieder auftreten wie bis dahin“, bezieht er sich lieber auf die Serie von fünf Siegen zuvor. Zudem freute er sich darüber, dass sich die Verletztenliste wieder verkleinerte. sd

