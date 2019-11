Arminia spielt in Trier

Ludwigshafen.Drei Tage nach dem 2:1-Sieg im Nachholspiel der Fußball-Oberliga gegen Spfr Eisbachtal steht für den FC Arminia 03 Ludwigshafen am Freitag, 20 Uhr, beim Tabellensechsten und Aufstiegsaspiranten Eintracht Trier eine schwere Auswärtsaufgabe an. Gegen die Eisbachtaler erzielten Piero Adranga (43.) und Daniel Gulde (60.) die Tore der Rheingönheimer. Die Trierer sind mit sechs Siegen in neun Spielen ohne Niederlage auf eigenem Platz die zweitstärkste Heimmannschaft der Liga. Und: Sie sinnen auf Revanche, denn zum Saisonauftakt verloren sie in Rheingönheim mit 1:2, ihre enttäuschten Fans sorgten für einen anschließenden Polizeieinsatz.

Eine Woche nach seinem 1:7-Debakel in der Fußball-Landesliga beim FSV Offenbach muss der Aufsteiger SV Ruchheim am Sonntag, 15.30 Uhr, auf eigenem Platz gegen Wormatia Worms II antreten. rs

