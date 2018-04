Arminia tritt in Alzey an

Anzeige

Ludwigshafen.Die Tabellen-Optik täuscht: Zwar führt in der Fußball-Verbandsliga Südwest der FC Arminia 03 Ludwigshafen die Rangliste der 17 Mannschaften mit 62 Punkten und einem satten Vorsprung von zehn Punkten gegenüber dem Zweiten Hassia Bingen an. Doch die Rheingönheimer haben schon 27 von 32 Spielen ausgetragen. Bingen kann sich mit einem Sieg in einem Nachholspiel auf 55 Punkte verbessern – die SG RWO Alzey mit drei Nachholspielen sogar auf 57.

Bei den Alzeyern müssen die Rheingönheimer am Sonntag, 15 Uhr, antreten. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel, denn wenn wir verlieren, haben wir rechnerisch nur noch einen Vorsprung von zwei Punkten vor unserem Gegner,“ hat Arminia-Manager Markus Impertro ausgerechnet. Umkehrschluss: Bei einem Sieg des Spitzenreiters ist der rheinhessische Verfolger im Titelrennen wohl „weg vom Fenster“. Die Rheingönheimer können in diesem wichtigen Spiel fast in Bestbesetzung antreten. Fragezeichen stehen nur hinter dem Einsatz des angeschlagenen Routiniers Chris Böcher.

Gartenstädter nur Außenseiter

Der Ludwigshafener SC, der im Nachholspiel am Mittwoch mit 2:1 gegen den TB Jahn Zeiskam (Tore: Taher und Yildirim) den ersten Rückrundensieg feierte, ist beim FC Bienwald Kandel am Sonntag, 15 Uhr, nur Außenseiter. Aber die Gartenstädter sind als Vorletzte ohnehin bereits abgestiegen. Das gilt in der Landesliga Ost auch für den BSC Oppau: Der Tabellenletzte kann am Samstag, 15 Uhr, im Auswärtsspiel bei TuS Altleiningen sein sportliches Schicksal nicht mehr wenden.