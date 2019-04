Arminia tritt in Bingen an

Ludwigshafen.. Auch wenn der FC Arminia Ludwigshafen als Tabellenzwölfter in der Fußball-Oberliga mit 40 Zählern acht Punkte von der Abstiegszone entfernt ist, sieht Trainer Hakan Atik den Klassenerhalt noch längst nicht in trockenen Tüchern. Insofern hat die Auswärtspartie am Samstag (15.30 Uhr) beim BFV Hassia Bingen, der mit 32 Punkten derzeit den Rang 14 belegt, eine ganz besondere Bedeutung. „Da geht es gegen einen direkten Konkurrenten. Bingen steht mit dem Rücken zur Wand und muss unbedingt gewinnen. Aber das wollen wir auch, denn unser Ziel ist es, den Abstand nach unten zu vergrößern. Wir sind ehrgeizig genug, um den Dreier zu holen“, ist Atik zuversichtlich.

Immerhin holten die Arminen in den elf Rückrundenspielen 19 Zähler – nur zwei bis drei weniger als das Spitzentrio der zweiten Saisonhälfte. „Die Tendenz geht eindeutig nach oben, unser Weg stimmt.“ sd

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019