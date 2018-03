Arminia tritt in Zeiskam an

Anzeige

Ludwigshafen.Zwischen dem Spitzenreiter Hassia Bingen (41 Punkte) und dem Tabellenzweiten FC Arminia 03 Ludwigshafen (40) hat sich in der Fußball-Verbandsliga Südwest ein Zweikampf um Meisterschaft und Direktaufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar entwickelt. Der FC Arminia 03 muss am Sonntag, 15 Uhr, beim heimstarken Tabellenneunten TB Jahn Zeiskam antreten. Für die Rheingönheimer spricht die Statistik: Keine Mannschaft hat in 18 Spielen mehr Tore erzielt (54) und weniger Gegentreffer kassiert (19).

Der zweite Ludwigshafener Verbandsligist geht auf Abschiedstour: Der Ludwigshafener SC ist kaum noch vom Abstieg zu retten und dürfte auch bei der SG Rieschweiler am Sonntag, 15.15 Uhr, leer ausgehen. Elf Punkte fehlen zum rettenden Ufer – selbst rechnerisch ist für die Hochfelder kaum noch was drin.

Oppau unter Zugzwang

Das gilt in der Landesliga Ost auch für Schlusslicht BSC Oppau. Nur 19 Tore in 17 Spielen: Der Angriff ist die Schwachstelle der Oppauer, die am Sonntag, 15 Uhr, gegen den Zehnten Wormatia Worms II ihre wohl letzte Chance auf den Klassenerhalt nutzen müssen.