Arminia unter Druck

Ludwigshafen.Der FC Arminia 03 Ludwigshafen ist als Meisterschafts- und Aufstiegsaspirant in der Fußball-Verbandsliga unter Druck geraten: Die Rheingönheimer sind mit einem Punkt Rückstand auf Hassia Bingen nur noch Tabellenzweite – jeder neuerliche Punktverlust kann das Ende aller Träume bedeuten. Deshalb müssen die Arminen am Samstag, 15 Uhr, im Auswärtsspiel bei der SG Rieschweiler in die Erfolgsspur zurückkehren. „Unser Ziel bleibt der Wiederaufstieg in die Oberliga“, sagt Vereinschef Alfred Schaar, „deshalb muss in Rieschweiler ein Sieg her.“ Den sollen die Arminen-Torjäger Nico Pantano (12 Treffer), Tim Amberger (8) und Nauwid Amiri (7) garantieren, die alle mehr Tore auf dem Konto haben als der beste Stürmer der SG Rieschweiler, Tobias Leonhardt (5).

BSC muss punkten

Ganz andere Sorgen hat der stark abstiegsbedrohte LSC, der am Sonntag, 15 Uhr, zuhause auf den Neunten TuS Rüssingen trifft. Dessen beiden beste Torjäger Halil Ibrahim Hanli (12) und Bartosz Franke (11) haben fast ebenso viele Tore erzielt wie alle Gartenstädter (24) zusammen. Die Hochfelder sind als Tabellenvorletzte Außenseiter. In der Landesliga kämpft der Ludwigshafener Hallenfußball-Meister BSC Oppau ums Überleben: Der Tabellenletzte muss am Sonntag, 15 Uhr, beim VfB Bodenheim punkten, wenn er sich noch eine Chance auf den Klassenerhalt ausrechnen möchte. Doch das wird schwer: Die beiden Bodenheimer Michael Widera (10) und Norman Loos (8) erzielten gemeinsam ein Tor mehr als alle Oppauer (17) zusammen. In der Bezirksliga will am Sonntag, 15 Uhr, SV Ruchheim beim heimstarken FC Lustadt eine neue Erfolgsserie starten. rs