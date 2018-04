Arminia unter Druck

Anzeige

Auch der BSC Oppau verabschiedet sich aus seiner Landesliga: Selbst bei einem Heimsieg am Sonntag, 15 Uhr, gegen FSV Offenbach ist der Ludwigshafener Hallenmeister kaum mehr vor dem Abstieg zu retten. Der droht in der Bezirksliga auch dem SV Südwest, wenn er nicht am Sonntag, 15 Uhr, das Heimspiel gegen Queichhambach gewinnt. rs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.04.2018